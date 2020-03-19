İlk aşıya ilk test

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Coronavirüs'e karşı üretilen aşının testlerinin başladığını açıkladı. Başkan Ghebreyesus, "Virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Coronavirüs'e karşı üretilen aşının testlerinin başladığını açıkladı. Başkan Ghebreyesus, "Virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı" dedi.
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