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İlk aşıya ilk test

(), Coronavirüs'e karşı üretilen aşının testlerinin başladığını açıkladı. Başkan Ghebreyesus, "Virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı" dedi.

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İlk aşıya ilk test
Dünya Sağlık Örgütü (), Coronavirüs'e karşı üretilen aşının testlerinin başladığını açıkladı. Başkan Ghebreyesus, "Virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı" dedi.

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