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Vapurların efsane satıcısı '' lakaplı hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı '' lakaplı, hayatını kaybetti.

  • Yaşam
  • 14.03.2020 14:07
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 14:07
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'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti

7 yaşından beri vapurlarında satıcılık yapan '' lakaplı hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili () Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer "Burhan Pazarlama" aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak."

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