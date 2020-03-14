7 yaşından beri İstanbul vapurlarında satıcılık yapan 'Burhan Pazarlama' lakaplı Burhan Demircan hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter'dan şu mesajı paylaştı:
"Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer "Burhan Pazarlama" aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak."
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