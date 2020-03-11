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Şehitlikte can verdi

'ta, 'ndaki şehitlikte bulunan Türk bayrağı yere düştü. Bayrağı direğe asmaya çalışan iki zabıta ise yüksek gerilime kapıldı. (37) hayatını kaybetti, (54) ise ağır yaralandı. Tutkun ilk müdahalesinin ardından 'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şehitlikte can verdi
Trabzon Akçaabat'ta, 'ndaki şehitlikte bulunan Türk bayrağı yere düştü. Bayrağı direğe asmaya çalışan iki zabıta ise yüksek gerilime kapıldı. Rüstem Çabuk (37) hayatını kaybetti, İzzet Tutkun (54) ise ağır yaralandı. Tutkun ilk müdahalesinin ardından 'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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