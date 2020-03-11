Trabzon Akçaabat'ta, Hıdırnebi Yaylası'ndaki şehitlikte bulunan Türk bayrağı yere düştü. Bayrağı direğe asmaya çalışan iki zabıta ise yüksek gerilime kapıldı. Rüstem Çabuk (37) hayatını kaybetti, İzzet Tutkun (54) ise ağır yaralandı. Tutkun ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şehitlikte can verdi
Trabzon Akçaabat'ta, Hıdırnebi Yaylası'ndaki şehitlikte bulunan Türk bayrağı yere düştü. Bayrağı direğe asmaya çalışan iki zabıta ise yüksek gerilime kapıldı. Rüstem Çabuk (37) hayatını kaybetti, İzzet Tutkun (54) ise ağır yaralandı. Tutkun ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 11.03.2020
- Gazete
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