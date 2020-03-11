Muğlalı 17 yaşındaki Aleyna Tütüncü, hanımağa oldu. Boğaları, rakiplerini adeta boğup kupaya kondu. "Arenada çok mutluyum" diyen genç kız şöyle konuştu: Kariyer de yaparım hanımağa da olurum.
17 yaşındaki Aleyna Tütüncü, hanımağa oldu! "Kariyer de yaparım hanımağa da olurum"
Muğlalı 17 yaşındaki Aleyna Tütüncü, hanımağa oldu. Boğaları, rakiplerini adeta boğup kupaya kondu. "Arenada çok mutluyum" diyen genç kız şöyle konuştu: Kariyer de yaparım hanımağa da olurum.
- Yaşam
- 11.03.2020
- Gazete
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