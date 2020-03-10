Ölüm oyunu! Sultangazi'de yürekleri ağza getiren görüntüler...

İstanbul Sultangazi'de 6 çocuk, parkın yanında bulunan Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerindeki hız denetleme direğine tırmanmaya başladı. Direğe tırmanan çocuklar karşı yöne geçti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri SKANDAL HEDİYE! ağza getirdi.
Mahalle sakinlerinden Ayşe Dinç, "Çocuklar için çok problem. Yetkililerin bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri SKANDAL HEDİYE! ağza getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.