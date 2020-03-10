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Ölüm oyunu! Sultangazi'de yürekleri ağza getiren görüntüler...

'de 6 çocuk, parkın yanında bulunan bağlantı yolu üzerindeki hız denetleme direğine tırmanmaya başladı. Direğe tırmanan çocuklar karşı yöne geçti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Mahalle sakinlerinden , "Çocuklar için çok problem. bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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Ölüm oyunu
İstanbul Sultangazi'de 6 çocuk, parkın yanında bulunan bağlantı yolu üzerindeki hız denetleme direğine tırmanmaya başladı. Direğe tırmanan çocuklar karşı yöne geçti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Mahalle sakinlerinden , "Çocuklar için çok problem. bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.




Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri SKANDAL HEDİYE! ağza getirdi.

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