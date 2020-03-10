Ölüm oyunu! Sultangazi'de yürekleri ağza getiren görüntüler...

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Sultangazi'de 6 çocuk, parkın yanında bulunan Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerindeki hız denetleme direğine tırmanmaya başladı.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Dinç, "Çocuklar için çok problem. Yetkililerin bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleriağza getirdi.