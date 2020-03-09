Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bir süre önce annesi ölen minik maymunu sahiplenip 'Koko' ismini verdi. İzgi, önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen ekiplerin, Koko'ya el koyduğunu çıkan tartışmada kendisinin de ayağının kırıldığını söyledi.
Meriç İzgi ve Koko'nun fotoğraflarına beğeni yağıyordu.
Sosyal medyada bir kesim İzgi'ye destek verdi. Bazıları ise Koko'nun hayatına doğal ortamında devam etmesi gerektiğini söyledi.
Meriç İzgi ve Koko'nun fotoğraflarına beğeni yağıyordu.
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