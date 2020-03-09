medya fenomenibir süre önce annesi ölen minik maymunu sahiplenipismini verdi. İzgi, önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı 'ndan gelen ekiplerin, Koko 'ya el koyduğunu çıkan tartışmada kendisinin de ayağının kırıldığını söyledi.



Sosyal medyada bir kesim İzgi'ye destek verdi. Bazıları ise Koko'nun hayatına doğal ortamında devam etmesi gerektiğini söyledi.