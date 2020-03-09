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fenomeni 'nin maymunu 'ya el konuldu

fenomeni ’nin '' isimli maymununa el konuldu. Genç, ‘Çocuğum gibi’ dediği hayvana kavuşmak için çağrıda bulundu. Sosyal medyada bir kesim İzgi'ye destek verdi. Bazıları ise Koko'nun hayatına doğal ortamında devam etmesi gerektiğini söyledi.

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Koko’nun suçu ne!
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bir süre önce annesi ölen minik maymunu sahiplenip 'Koko' ismini verdi. İzgi, önceki gün ve 'ndan gelen ekiplerin, 'ya el koyduğunu çıkan tartışmada kendisinin de ayağının kırıldığını söyledi.


da bir kesim İzgi'ye destek verdi. Bazıları ise Koko'nun hayatına doğal ortamında devam etmesi gerektiğini söyledi.




ve Koko'nun fotoğraflarına beğeni yağıyordu.

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