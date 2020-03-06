Bugünkü
Takvim

'da kaçakçılığı operasyonu!

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda ' kaçakçılığı ve insan ticareti' yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “5 Mart 2020 Günü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimizde ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan Ü.G., H.K., Ş.K. ve S.M. isimli 4 şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca S.M. adli kontrol şartıyla serbest, Ü.G., H.K. ve Ş.K. isimli 3 şüpheli ise tutuklanmıştır” denildi.

  • Yaşam
  • 06.03.2020 09:08
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.03.2020 09:08
ABONE OL
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu!

'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, ' kaçakçılığı ve insan ticareti' yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ihbar ve şikayetler üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 aylık çalışma neticesinde 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "5 Mart 2020 Günü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimizde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan Ü.G., H.K., Ş.K. ve S.M. isimli 4 şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca S.M. adli kontrol şartıyla serbest, Ü.G., H.K. ve Ş.K. isimli 3 şüpheli ise tutuklanmıştır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri