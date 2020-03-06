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Hava durumu | Meteoroloji sağanak yağış için gün verdi! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde Doğu Akdeniz'de bulunan bazı iller bugün için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yağışlı havanın hafta sonu yerini güneşe bırakacağı, ancak yeni hafta ile birlikte yağışların yeniden geri geleceği açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte 6 Mart 2020 Cuma hava durumu tahminleri...

  • Yaşam
  • 06.03.2020 08:01
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 08:03
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

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