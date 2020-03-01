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sonra kavuştuğu kızı cinayete kurban gitti

sonra kavuşan baba kızı bu kez ölüm ayırdı. Olay geçen yıl 'de yaşandı. (33), boşanmak üzere olduğu eşi (32) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. kadının, olaydan yalnızca 5 gün önce, 16 yıldır görmediği babası , (60) ile kavuştuğu ortaya çıktı.

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En baba acı
Yıllar sonra kavuşan baba kızı bu kez ölüm ayırdı. Olay geçen yıl 'de yaşandı. Seda Çelik (33), boşanmak üzere olduğu eşi Turgay Çelik (32) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Talihsiz kadının, olaydan yalnızca 5 gün önce, 16 yıldır görmediği babası Abdullah Küçükyaylalı, (60) ile kavuştuğu ortaya çıktı. Acılı baba Küçükyaylalı "Cuma günü çocuklarını alıp gelecekti. Kızımı geç buldum erken yitirdim. sonra kavuştuktan sonra mutluluk hayalleri kurarken yeniden umutsuzluğa düştüm. Bir anda tüm dünya başıma yıkıldı. Beklemek zorundayım. Devletimize ve adaletimize güveniyorum"dedi.


, henüz 33 yaşındaydı. Yıllar sonra babasına kavuştu, günler sonra öldürüldü.

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