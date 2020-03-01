Yıllar sonra kavuşan baba kızı bu kez ölüm ayırdı. Olay geçen yıl İzmir'de yaşandı. Seda Çelik (33), boşanmak üzere olduğu eşi Turgay Çelik (32) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Talihsiz kadının, olaydan yalnızca 5 gün önce, 16 yıldır görmediği babası Abdullah Küçükyaylalı, (60) ile kavuştuğu ortaya çıktı. Acılı baba Küçükyaylalı "Cuma günü çocuklarını alıp gelecekti. Kızımı geç buldum erken yitirdim. Yıllar sonra kavuştuktan sonra mutluluk hayalleri kurarken yeniden umutsuzluğa düştüm. Bir anda tüm dünya başıma yıkıldı. Beklemek zorundayım. Devletimize ve adaletimize güveniyorum"dedi.
Seda Çelik, henüz 33 yaşındaydı. Yıllar sonra babasına kavuştu, günler sonra öldürüldü.
Seda Çelik, henüz 33 yaşındaydı. Yıllar sonra babasına kavuştu, günler sonra öldürüldü.
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