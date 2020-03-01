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Yer: ... Korkunç olay! Silahla vurup taksiden yola attılar

'da  dün tabancayla göğsünden vurulmuş halde taksiden yola atıldı. Genç kadın kurtarılamadı. Aydın'ı boşanma aşamasında olduğu eşi 'ın (28) vurduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı gözaltına alındı.

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Taksiden atıldı
Bursa'da Elif Aydın dün tabancayla göğsünden vurulmuş halde taksiden yola atıldı. Genç kadın kurtarılamadı. Aydın'ı boşanma aşamasında olduğu eşi Hüseyin Ömer Aydın'ın (28) vurduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı gözaltına alındı.

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