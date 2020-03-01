Bursa'da Elif Aydın dün tabancayla göğsünden vurulmuş halde taksiden yola atıldı. Genç kadın kurtarılamadı. Aydın'ı boşanma aşamasında olduğu eşi Hüseyin Ömer Aydın'ın (28) vurduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı gözaltına alındı.
Yer: Bursa... Korkunç olay! Silahla vurup taksiden yola attılar
Bursa'da Elif Aydın dün tabancayla göğsünden vurulmuş halde taksiden yola atıldı. Genç kadın kurtarılamadı. Aydın'ı boşanma aşamasında olduğu eşi Hüseyin Ömer Aydın'ın (28) vurduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı gözaltına alındı.
- Yaşam
- 01.03.2020
- Gazete
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