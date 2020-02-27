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'nda 4 talihliye 235’er bin

5+1 bilen 4 kişi, 235 bin 670'er lira kazandı. 5 4.147, 4+1 bilenler 404, 4 bilenler 42, 3+1 bilenler 22, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak.

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4 talihliye 235’er bin
5+1 bilen 4 kişi, 235 bin 670'er lira kazandı. 5 4.147, 4+1 bilenler 404, 4 bilenler 42, 3+1 bilenler 22, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak.


3,11,20,25,28+6



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