5+1 bilen 4 kişi, 235 bin 670'er lira kazandı. 5 bilenler 4.147, 4+1 bilenler 404, 4 bilenler 42, 3+1 bilenler 22, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak. 5+1 bilen 4 kişi, 235 bin 670'er lira kazandı. 5 bilenler 4.147, 4+1 bilenler 404, 4 bilenler 42, 3+1 bilenler 22, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak. 3,11,20,25,28+6
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