Eskişehir'de Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk'ün ormanda boğazını kesti. Tam 8 kez bıçaklayıp katletti. İlk nişanlısını da yaraladığı belirlendi. İfadesi dehşetti: Sürprizim var, gözlerini kapat diye kandırdım. Bıçakladım.
Kanlı nişanlı
Eskişehir'de Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk'ün ormanda boğazını kesti. Tam 8 kez bıçaklayıp katletti. İlk nişanlısını da yaraladığı belirlendi. İfadesi dehşetti: Sürprizim var, gözlerini kapat diye kandırdım. Bıçakladım.
- Yaşam
- 26.02.2020
- Gazete
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