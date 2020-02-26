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Kanlı nişanlı

'de , nişanlısı 'ün ormanda boğazını kesti. Tam 8 kez bıçaklayıp katletti. İlk nişanlısını da yaraladığı belirlendi. İfadesi dehşetti: Sürprizim var, gözlerini kapat diye kandırdım. Bıçakladım.

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Kanlı nişanlı
'de , nişanlısı 'ün ormanda boğazını kesti. Tam 8 kez bıçaklayıp katletti. İlk nişanlısını da yaraladığı belirlendi. İfadesi dehşetti: Sürprizim var, gözlerini kapat diye kandırdım. Bıçakladım.

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