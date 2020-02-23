Bartın'da Birgül Erkan ile Ali Erkan, çocukları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1.5 yaşındaki Ali Asaf'ı, bakması için babaanneleri Fatma Erkan'a (63) bıraktı. Evde yangın çıktı.
Yaşlı kadın ve torunları kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşlı kadın ve torunları kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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