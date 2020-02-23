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Yandı yürek! 'da babaanne ve 2 torunu hayatını kaybetti

'da  ile , çocukları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1.5 yaşındaki 'ı, bakması için babaanneleri 'a (63) bıraktı. Evde çıktı. ve torunları kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.

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Yandı yürek!
Bartın'da Birgül Erkan ile Ali Erkan, çocukları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1.5 yaşındaki Ali Asaf'ı, bakması için babaanneleri Fatma Erkan'a (63) bıraktı. Evde çıktı.



ve torunları kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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