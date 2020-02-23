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Sosyolog, sevgilisini yüzüne kezzap atmakla tehdit etti! 35 yıl hapsi isteniyor...

'da uzmanı Y.G. ile sosyolog B.'nin 4 yıldır devam eden bir ilişkileri vardı. arası bozuldu. Serhad B., Y.G.'yi başka bir erkekle kendisini aldattığı iddiasıyla yüzüne kezzap atıp başkalarına rezil etmekle tehdit etti.

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'Pis'yolog
İstanbul'da uzmanı Y.G. ile sosyolog Serhad B.'nin 4 yıldır devam eden bir ilişkileri vardı. arası bozuldu. Serhad B., Y.G.'yi başka bir erkekle kendisini aldattığı iddiasıyla yüzüne kezzap atıp başkalarına rezil etmekle tehdit etti. 280 bin TL parasını gasp etti. Neye uğradığını şaşıran kadın soluğu savcılıkta aldı. Şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında "Silahla tehdit, zincirleme hakaret ve yağma" suçlarından 35 yıla kadar hapis istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.



Suçlamaları kabul etmeyen B., 4 yıldır devam eden birlikteliklerinin son iki aydır bozuk olduğunu ileri sürerek evlenmeye karar verdikleri halde Y.G.'nin kendisini aldattığını iddia etti. 4 yıldır tatillerde çok para harcadığı için Y.G.'nin vicdan yaptığını ve söz konusu 280 bin TL'yi bu yüzden yolladığını söyledi. Kendisine iftira atıldığını iddia etti.

OSMAN ASİLTÜRK

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