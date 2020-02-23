Talihsiz adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olay 31 Ocak'ta Antalya'da yaşandı. Kafeterya işleten Mehmet Gülay (39), 3 kişi tarafından dövüldü. Eşi Emine Gülay ve bir komşusu tarafından motosikletle kaza yaptığı iddiasıyla hastaneye götürüldü ancak öldü. Emine Gülay'ın, 20 yıl önce bir süre nişanlı kaldığı ve uzaktan akrabası olan Erol Ö.'le sosyal medyada görüştüğü ve "Eşim şiddet uyguluyor" dediği ortaya çıktı. İkilinin, 7 bin lira verip Gülay'ı dövdürttüğü anlaşıldı.
Emine Gülay ile S.Y., E.A. ve E.A. tutuklandı. Erol Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
MUHARREM MANĞ
Emine Gülay ile S.Y., E.A. ve E.A. tutuklandı. Erol Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
MUHARREM MANĞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.