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Motosikletle kaza yaptığı iddia edilmişti... e kurban gitmiş!

Kafeterya işleten (39), 3 kişi tarafından dövüldü. Eşi ve bir komşusu tarafından motosikletle kaza yaptığı iddiasıyla hastaneye götürüldü ancak öldü. Emine Gülay'ın, 20 yıl önce bir süre nişanlı kaldığı ve uzaktan akrabası olan Erol Ö.'le sosyal medyada görüştüğü ve "Eşim şiddet uyguluyor" dediği ortaya çıktı. İkilinin, 7 bin lira verip Gülay'ı dövdürttüğü anlaşıldı.

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Kaza değil cinayet
Talihsiz adamın e kurban gittiği ortaya çıktı. Olay 31 Ocak'ta 'da yaşandı. Kafeterya işleten Mehmet Gülay (39), 3 kişi tarafından dövüldü. Eşi Emine Gülay ve bir komşusu tarafından motosikletle kaza yaptığı iddiasıyla hastaneye götürüldü ancak öldü. 'ın, 20 yıl önce bir süre nişanlı kaldığı ve uzaktan akrabası olan Erol Ö.'le sosyal medyada görüştüğü ve "Eşim şiddet uyguluyor" dediği ortaya çıktı. İkilinin, 7 bin lira verip Gülay'ı dövdürttüğü anlaşıldı.



Emine Gülay ile S.Y., E.A. ve E.A. tutuklandı. Erol Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MUHARREM MANĞ

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