Almanya'da 14 aylık Alparslan Alkurt, SMA'ya yakalandı. Sigorta, 2.1 milyon euro'luk ilacı karşılamadı. Ailesi çaresiz kaldı. Ankara'ya mesaj yolladı: Devletimiz büyüktür. Bize sahip çıksınlar.
İmdat çığlığı! 14 aylık Alparslan tedavi için destek bekliyor
Almanya'da 14 aylık Alparslan Alkurt, SMA'ya yakalandı. Sigorta, 2.1 milyon euro'luk ilacı karşılamadı. Ailesi çaresiz kaldı. Ankara'ya mesaj yolladı: Devletimiz büyüktür. Bize sahip çıksınlar.
- Yaşam
- 23.02.2020
- Gazete
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