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Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

’de trafik canavarı, yaya geçidinden yolun karşısına geçen anne ile kızına çarptı. Yaşlı kadın kurtarılamadı. Kural tanımaz sürücü gözaltına alındı.

'Kan'seri!
Anne ile kızını ölüm ayırdı. Korkunç kaza dün 'de yaşandı. Otomobiliyle gaza basan Ümit İ. (25) yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamadı. Anne Hatice İslamoğulları (70) ile kızı Fatma Güneri'ye (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ile kızı ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Hatice İslamoğulları kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Güneri ise tedavi altına alındı. Kural tanımaz sürücü gözaltına alındı.



Hatice İslamoğulları


Ali ALTUNTAŞ

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