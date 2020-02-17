Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

Anne ile kızını ölüm ayırdı. Korkunç kaza dün Kayseri'de yaşandı. Otomobiliyle gaza basan Ümit İ. (25) yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamadı. Anne Hatice İslamoğulları (70) ile kızı Fatma Güneri'ye (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ile kızı ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Hatice İslamoğulları kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Güneri ise tedavi altına alındı. Kural tanımaz sürücü gözaltına alındı.
Hatice İslamoğulları
Ali ALTUNTAŞ
Hatice İslamoğulları
Ali ALTUNTAŞ
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