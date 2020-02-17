Kaybolan köpek karakola sığındı Erzincan'da Golden cinsi köpek, karakola sığındı. "Karamel" adı verilen köpek karakolun adeta maskotu haline geldi. Polislerin gözü gibi baktığı ve sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken hayvan emniyet mensupları ile beraber mesai yapıyor.

E rzincan'da Golden cinsi köpek, karakola sığındı. "Karamel" adı verilen köpek karakolun adeta maskotu haline geldi. Polislerin gözü gibi baktığı ve sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken hayvan emniyet mensupları ile beraber mesai yapıyor. Onlara destek oluyor. Karamel'in kendiliğinden karakola geldiğini kaydeden polisler, köpeğin artık emniyette olduğunu ifade etti. TÜM MANŞETLER