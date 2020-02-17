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Hafta sonu pistler doldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, hafta sonunda yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının ortalama sıfırın altında 6 derece olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu pistler doldu
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, hafta sonunda yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının ortalama sıfırın altında 6 derece olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Pistler dolup taşarken, turistler snowboard yapıp, kızak ve kayakla kayarak gönüllerince eğlendi.

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