Hafta sonu pistler doldu Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, hafta sonunda yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının ortalama sıfırın altında 6 derece olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, hafta sonunda yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının ortalama sıfırın altında 6 derece olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Pistler dolup taşarken, turistler snowboard yapıp, kızak ve kayakla kayarak gönüllerince eğlendi.