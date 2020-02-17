Hafta sonu pistler doldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, hafta sonunda yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının ortalama sıfırın altında 6 derece olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Pistler dolup taşarken, turistler snowboard yapıp, kızak ve kayakla kayarak gönüllerince eğlendi.
- Yaşam
- 17.02.2020
- Gazete
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