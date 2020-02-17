Bugünkü
Takvim

Devlet el ayak oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylem planlarında açıkladığı "Vefa Projesi" Türkiye'nin yüzünü güldürdü. Ev temizliğinden pazar alışverişine, günlük bakımından yemek ihtiyacına kadar temel ihtiyaçları karşılanan 21 binin üzerinde yaşlının dünyası aydınlandı.

Devlet el ayak oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylem planlarında açıkladığı "Vefa Projesi" Türkiye'nin yüzünü güldürdü. Ev temizliğinden pazar alışverişine, günlük bakımından yemek ihtiyacına kadar temel ihtiyaçları karşılanan 21 binin üzerinde yaşlının dünyası aydınlandı. Yaşlı bakımınını yapanlar asgari ücretle istihdam edilirken, primlerini de devlet karşılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Devlet el ayak oldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri