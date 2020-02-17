Devlet el ayak oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylem planlarında açıkladığı "Vefa Projesi" Türkiye'nin yüzünü güldürdü. Ev temizliğinden pazar alışverişine, günlük bakımından yemek ihtiyacına kadar temel ihtiyaçları karşılanan 21 binin üzerinde yaşlının dünyası aydınlandı. Yaşlı bakımınını yapanlar asgari ücretle istihdam edilirken, primlerini de devlet karşılıyor.
- Yaşam
- 17.02.2020
- Gazete
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