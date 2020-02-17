Beyaz tren

Seyahat gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan ve yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treninin Ardahan'a kadar uzanmasını isteyen Çıldır Belediyesi, Çıldır Gölü'nün Şölen Alanına kamyonlarla kar kütleleri taşıdı. Göl kenarında kar kütleleriyle yapılan Doğu Ekspresi treni, vatandaşlardan ilgi gördü. Birçok kişi fotoğraf çekti.
- Yaşam
- 17.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.