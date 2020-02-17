Berberler pazar çalışabilecek Pazar günü çalışmak için 5 yıl önce açtığı davaları kazanan Avcılar'daki berber Öztürk Karahan, Danıştay'ın verdiği emsal kararı berberlere ulaştırdı. Emsal kararla mahkemeye başvuran 94 berber pazar günleri de ilçede hizmet vermeye başladı.

Pazar günü çalışmak için 5 yıl önce açtığı davaları kazanan Avcılar'daki berber Öztürk Karahan, Danıştay'ın verdiği emsal kararı berberlere ulaştırdı. Emsal kararla mahkemeye başvuran 94 berber pazar günleri de ilçede hizmet vermeye başladı. Karahan, diğer berberlerin de emsal kararı işyerlerinin ön camına yapıştırdıklarını belirterek, "İsteyen pazar günü çalışsın, isteyen kapatsın" şeklinde konuştu.