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’e tango öğretiyor

9 yıl önce tango eğitmeni olmak için Arjantin’e giden hedefine ulaştı. tangoyu Deniz’den öğreniyor. Deniz Öztin Felis, "Öğrencilerimin yüzde 90'ı Arjantinli, arada Türkler de geliyor. 17 yaşından 90 yaşına kadar öğrencim var" diye konuştu.

Arjantinliler’e tango öğretiyor
İyi bir tango dansçısı ve eğitmeni olma hedefiyle gittiği Arjantin'de kendine yeni bir yaşam kuran Deniz Öztin Felis, 9 yıldır yaşadığı Buenos Aires'te 4 yıldır profesyonel tango eğitmenliği yapıyor. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan, yıllarca hobi amaçlı dans eden Felis, gittiği Arjantin'de evlendi. Devlet Konservatuvarı'nda Tango Dansçılığı ve Eğitmenliği Bölümü'nde okuyan Felis, "4 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Arjantin'de hem yabancısınız hem 'e ders vermek gibi bir iddianız var. Arjantinliler bizler gibi çok sıcak insanlar ve hafif aksanlı ders veriyor olmamı sempatiyle karşılıyorlar" dedi.



Deniz Öztin Felis
, "Öğrencilerimin yüzde 90'ı Arjantinli, arada Türkler de geliyor. 17 yaşından 90 yaşına kadar öğrencim var" diye konuştu.

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