Arjantinliler’e tango öğretiyor

İyi bir tango dansçısı ve eğitmeni olma hedefiyle gittiği Arjantin'de kendine yeni bir yaşam kuran Deniz Öztin Felis, 9 yıldır yaşadığı Buenos Aires'te 4 yıldır profesyonel tango eğitmenliği yapıyor. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan, yıllarca hobi amaçlı dans eden Felis, gittiği Arjantin'de evlendi. Buenos Aires Devlet Konservatuvarı'nda Tango Dansçılığı ve Eğitmenliği Bölümü'nde okuyan Felis, "4 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Arjantin'de hem yabancısınız hem Arjantinliler'e ders vermek gibi bir iddianız var. Arjantinliler bizler gibi çok sıcak insanlar ve hafif aksanlı ders veriyor olmamı sempatiyle karşılıyorlar" dedi.
Deniz Öztin Felis
Deniz Öztin Felis, "Öğrencilerimin yüzde 90'ı Arjantinli, arada Türkler de geliyor. 17 yaşından 90 yaşına kadar öğrencim var" diye konuştu.
Deniz Öztin Felis
Deniz Öztin Felis, "Öğrencilerimin yüzde 90'ı Arjantinli, arada Türkler de geliyor. 17 yaşından 90 yaşına kadar öğrencim var" diye konuştu.
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