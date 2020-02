Ah be Berke İzmir'de Serkan Ok, dün 8 yaşındaki yeğeni Berke Kayıkçı'nın canı çiğ köfte isteyince onu kıramadı. İkili, elektrikli bisikletle yola çıktı. 57 yaşındaki M.S.'nin kullandığı tanker, dayı-yeğene çarptı. Küçük çocuk kurtarılamadı, Ok taburcu edildi. M.S. gözaltına alındı.

