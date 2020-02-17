Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen sucuk ekmek yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Kurayla belirlenerek yarışmaya hak kazanan 12 kişinin farklı kostümler giyerek mücadele ettiği yarışmada, 15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yiyen Selçuk Derin birinciliği kazandı.
Birinci olan Selçuk Derin (sağda), 3 bin liralık ödülün sahibi oldu.
Birinci olan Selçuk Derin (sağda), 3 bin liralık ödülün sahibi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.