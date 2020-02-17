15 dakikada 9.5 sucuk ekmek

'nde düzenlenen sucukekmek yeme yarışmasırenkli görüntülere sahneoldu. Kurayla belirlenerekyarışmaya hak kazanan12 kişinin farklı kostümlergiyerek mücadele ettiğiyarışmada, 15 dakikada 9.5sucuk ekmek yiyen SelçukDerin birinciliği kazandı.Birinci olan Selçuk Derin (sağda), 3 bin liralık ödülün sahibi oldu.