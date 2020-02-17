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15 dakikada 9.5 sucuk ekmek

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde, '2020 sucukla patla yarışması' düzenlendi. 2'si kadın 11 yarışmacının katıldığı yarışmada, 15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yiyen Selçuk Derin birinci oldu.

15 dakikada 9.5 sucuk ekmek
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen sucuk ekmek yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Kurayla belirlenerek yarışmaya hak kazanan 12 kişinin farklı kostümler giyerek mücadele ettiği yarışmada, 15 dakikada 9.5 sucuk ekmek yiyen Selçuk Derin birinciliği kazandı.



Birinci olan Selçuk Derin (sağda), 3 bin liralık ödülün sahibi oldu.

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