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Güldür Güldür Show'un Almanya turnesi kanlı bitti

Güldür Güldür Show'un Almanya turnesi kanlı bitti. Salondan dışarı çıkan gruba, başka bir grup saldırdı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ağır silahlı polisler çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Saldırının nedeni ve iki grubun birbiriyle husumeti olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Alman basını, "Türkler'in şovunun ardından, Berlin'de silahlı çatışma çıktı" diyerek olayı geniş şekilde duyurdu.

Dehşet show
Güldür Güldür Show'un Almanya turnesi kanlı bitti. Salondan dışarı çıkan gruba, başka bir grup saldırdı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ağır silahlı polisler çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Saldırının nedeni ve iki grubun birbiriyle husumeti olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Alman basını, "Türkler'in şovunun ardından, Berlin'de silahlı çatışma çıktı" diyerek olayı geniş şekilde duyurdu.

ÖLEN KİŞİ TÜRK!
Tempodrom salonu, Türkler'in yoğun olarak yaşadığı ve 'Küçük İstanbul' denilen Kreuzberg'da bulunuyor. Ölen kişinin Türk kökenli olduğu belirtilirken, şu ana kadar kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı. Ağır yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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