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'da 314 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlak ofisine operasyon düzenledi. 5 kişiyi 314 tüp kobra zehri ile yakaladı.

Kobra emlak
'da polis emlakçıyı bastı. 5 kişiyi 314 tüp kobra zehri ile yakaladı. Piyasa değeri 3.5 milyon TL...

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