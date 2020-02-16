Adana'da polis emlakçıyı bastı. 5 kişiyi 314 tüp kobra zehri ile yakaladı. Piyasa değeri 3.5 milyon TL...
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