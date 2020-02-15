K ocaeli'de aklı dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Emrah D. (31), dün aynı odada uyuduğu annesi Fatma D.'yi (64) av tüfeği ile vurdu. Silah sesini duyan komşular jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, Emrah D.'yi gözaltına alarak, kullandığı tüfeğe el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.