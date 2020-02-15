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Kesik baş cinayeti!

Ankara'da 5 gün önce, boş arazide başı kesik bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Melahat Ayhan'a (58) ait olduğu belirlendi. Melahat Ayhan'ı, akrabası Mehmet Köse'nin (58) öldürdüğü, cinayeti işledikten sonra kaldığı evde kendini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı. 4 çocuk annesi Ayhan, otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra toprağa verildi.

Kesik baş cinayeti!
Ankara'da 5 gün önce, boş arazide başı kesik bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Melahat Ayhan'a (58) ait olduğu belirlendi. Melahat Ayhan'ı, akrabası Mehmet Köse'nin (58) öldürdüğü, cinayeti işledikten sonra kaldığı evde kendini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı. 4 çocuk annesi Ayhan, otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra toprağa verildi.

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