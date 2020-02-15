İcradan satılık Perili Köşk Kadıköy Caddebostan'da bulunan, "Perili Köşk" adıyla da bilinen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi üzerine satışa çıkartıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı köşke, değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti.

İstanbul'da Perili Köşk diye bilinen Ragıp Paşa Köşkü satışa çıktı. 114 yıllık binaya 234 milyon lira isteniyor. TÜM MANŞETLER