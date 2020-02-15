Evlat değil katil!

uzaklaştırma kararı bulunan(41) geçen sene eve girdi. Faslı eşi Siham K. baygınlık geçirdi. Kardeşiise kaçmaya başladı. Baldızını kovalayan cani, genç kadını öldürdü. Dün ise duruşma vardı. Sanığın annesi, "Onu evlatlıktan reddediyorum" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.