Evlat değil katil!

Antalya'da uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. (41) geçen sene eve girdi. Faslı eşi Siham K. baygınlık geçirdi. Kardeşi Rajae Ait Lhaj ise kaçmaya başladı. Baldızını kovalayan cani, genç kadını öldürdü. Dün ise duruşma vardı. Sanığın annesi, "Onu evlatlıktan reddediyorum" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.
Rajae Ait Lhaj
Rajae Ait Lhaj
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