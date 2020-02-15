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'da 1 saat içinde bulundu

'deki 'da programına katılan Dişengi çifti, yüzde 50 kızı, evli ve 2 çocuk annesi 'ın geçen pazar evi terk ettiğini söyledi. Erol da 1 saat sonra kızlarının bulunduğu müjdesini verdi. Aile, gözyaşlarına hakim olamadı. Yayına bağlanan Özaslan, M.A'yla kaçtığını ve annesi için pazartesi geleceğini açıkladı.

1 saatte buldu
'deki 'da programına katılan Dişengi çifti, yüzde 50 kızı, evli ve 2 çocuk annesi Esma Özaslan'ın geçen pazar evi terk ettiğini söyledi. Erol da 1 saat sonra kızlarının bulunduğu müjdesini verdi. Aile, gözyaşlarına hakim olamadı.




Yayına bağlanan Özaslan, M.A'yla kaçtığını ve annesi için pazartesi geleceğini açıkladı.

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