ATV'deki Esra Erol'da programına katılan Dişengi çifti, yüzde 50 zihinsel engelli kızı, evli ve 2 çocuk annesi Esma Özaslan'ın geçen pazar evi terk ettiğini söyledi. Erol da 1 saat sonra kızlarının bulunduğu müjdesini verdi. Aile, gözyaşlarına hakim olamadı.
Yayına bağlanan Özaslan, M.A'yla kaçtığını ve annesi için pazartesi geleceğini açıkladı.
Yayına bağlanan Özaslan, M.A'yla kaçtığını ve annesi için pazartesi geleceğini açıkladı.
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