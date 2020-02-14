Elde var şampiyonluk

İzmirli Elanur Akıncı (10), uluslararası matematik yarışmasına girdi. Binlerce kişiyi geçti. Birinci olmayı başarıp kupayı Türkiye'ye getirdi. "Bilim insanı olmak istiyorum" dedi.
AFİYET OLSUN KAYRA
Bursalı Kayra Karakaş (12), tuz ruhu içti. 10 yılda 300 ameliyat geçirdi. Son operasyon için de ABD'ye gitti. İyi geçerse artık ağızdan beslenebilecek.
VAHŞETE İNDİRİM
Antalya'da iki kişi Halit Yılmaz'ı, başına poşet geçirip öldürdü. "Tahrik" indirimi alarak 17 yılla kurtuldu.
SAVCI KODESTE
Bakırköy'de adliye mensuplarını dolandıran savcı Tamer C, Beyoğlu'nda yakalandı. Hapse atıldı.
AFİYET OLSUN KAYRA
Bursalı Kayra Karakaş (12), tuz ruhu içti. 10 yılda 300 ameliyat geçirdi. Son operasyon için de ABD'ye gitti. İyi geçerse artık ağızdan beslenebilecek.
VAHŞETE İNDİRİM
Antalya'da iki kişi Halit Yılmaz'ı, başına poşet geçirip öldürdü. "Tahrik" indirimi alarak 17 yılla kurtuldu.
SAVCI KODESTE
Bakırköy'de adliye mensuplarını dolandıran savcı Tamer C, Beyoğlu'nda yakalandı. Hapse atıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.