Parkta ölü bulunan gencin cinayet zanlısı eski arkadaşı çıktı. Olay önceki gün Gaziantep'te yaşandı. 17 yaşındaki Samet Çalışkan, evden çıktı. Parkta ölü bulundu. Polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. Furkan U.'nun, Çalışkan ile husumetli olduğu ve Facebook'ta kadın ismi ile sahte hesap açarak yazıştığı belirlendi. Kız arkadaşı S.K.'nın da (17), genç ile telefonda sesli görüşme yaptığı ve parka buluşmaya çağırdığı öğrenildi. Furkan'ın, Çalışkan'ı yanında getirdiği bıçaklağı ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Genç adam telefonla konuşan S.K., kurbanı tuzağa çekti.
Furkan B. Samet Çalışkan'ın 1.5 yıl önce kendisini bıçakladığı iddia etti.
Genç adam telefonla konuşan S.K., kurbanı tuzağa çekti.
Furkan B. Samet Çalışkan'ın 1.5 yıl önce kendisini bıçakladığı iddia etti.
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