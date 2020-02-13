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Yer: ... Kendisini kadın olarak tanıtarak hasmını tuzağa düşürdü

'te bir parkta bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki 'ın öldürülmesine ilişkin şoke eden bir detay çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Furkan U.'nun daha önce Samet Çalışkan ile kavga ettiği, kendisini sosyal medya hesabından sahte hesap açarak kadın olarak tanıtıp parka çağırdığı ortaya çıktı.

'Fake'book!
Parkta ölü bulunan gencin cinayet zanlısı eski arkadaşı çıktı. Olay önceki gün 'te yaşandı. 17 yaşındaki Samet Çalışkan, evden çıktı. Parkta ölü bulundu. Polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. Furkan U.'nun, Çalışkan ile husumetli olduğu ve Facebook'ta kadın ismi ile sahte hesap açarak yazıştığı belirlendi. Kız arkadaşı S.K.'nın da (17), genç ile telefonda sesli görüşme yaptığı ve parka buluşmaya çağırdığı öğrenildi. Furkan'ın, Çalışkan'ı yanında getirdiği bıçaklağı ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Genç adam telefonla konuşan S.K., kurbanı tuzağa çekti.



Furkan B. 'ın 1.5 yıl önce kendisini bıçakladığı iddia etti.


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