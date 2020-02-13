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'da 3 kişiye 2.2’şer milyon

'da 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279'ar bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 346'şar lira, 4 bilenler 74'er lira, 3 bilenler ise 11'er lira ikramiye alacak.

3 kişiye 2.2’şer milyon
6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279'ar bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 346'şar lira, 4 bilenler 74'er lira, 3 bilenler ise 11'er lira ikramiye alacak.

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