Sayısal Loto'da 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279'ar bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 346'şar lira, 4 bilenler 74'er lira, 3 bilenler ise 11'er lira ikramiye alacak. 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279'ar bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 346'şar lira, 4 bilenler 74'er lira, 3 bilenler ise 11'er lira ikramiye alacak. 4,9,14,17,26,30
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