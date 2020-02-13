Bugünkü
Takvim

'ın ilk Müdürü Bayçora: Herkese teşekkürler

'nin  eyaletinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehrine atanan ilk Müdürü İbrahim Mike Bayçora (60), doğum yeri olan 'de arkadaşlarıyla üzerinden görüntülü olarak görüştü. Boyçora, "Destekleri için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Herkese teşekkürler
ABD'nin eyaletinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehrine atanan ilk Müdürü İbrahim Mike Bayçora (60), doğum yeri olan 'de arkadaşlarıyla üzerinden görüntülü olarak görüştü. Boyçora, "Destekleri için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Paterson'ın ilk Türk Emniyet Müdürü Bayçora: Herkese teşekkürler
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri