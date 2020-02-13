ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora (60), doğum yeri olan Eskişehir'de arkadaşlarıyla internet üzerinden görüntülü olarak görüştü. Boyçora, "Destekleri için herkese teşekkür ediyorum" dedi.
- Yaşam
- 13.02.2020
- Gazete
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