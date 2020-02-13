Hakim babanızın gelirine bakmaz

Eşimden ayrılmak için dava açtım. Benden tazminat istiyor. Ailemin mallarından pay isteyebilir mi?

Boşanma aşamasında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki çeşit tazminat talep edilebilir. Bu tazminatlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir." Hakim karar verirken tarafların kusur durumlarına ve maddi imkanlarına bakacak, buna göre tazminata hükmedecektir. Hakim maddi imkanları değerlendirirken tarafların bizzat kendi gelirlerini esas alacaktır. Babanızın maddi durumunun iyi olması hakimi bağlamaz. Yine eşinizin babanızın malvarlığı üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.



Evimizin tapu kaydında aile şerhi var. Ayrı yaşadığım eşim kötü niyetli olarak onay vermiyor. Ne yapabilirim?

Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda satışa rıza göstermeyen eşiniz için hakim müdahalesi talep edebilirsiniz. Bunun için aile mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL



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