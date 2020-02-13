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'Gaz'tarlı! Lüks aracı perte çıkardı...

bekleyen otobüse çarptı. dün 'de meydana geldi. , lüks cipiyle gaza bastı. otobüsüne çarptı. Yolcular büyük panik yaşadı. hurdaya dönerken, sürücü başından yaralandı. Otobüs şoförü , " durdum çok süratli vurdu. alıp hastaneye götürdüler" dedi.

'Gaz'tarlı!
Kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı. dün 'de meydana geldi. Katarlı turist, lüks cipiyle gaza bastı. otobüsüne çarptı. Yolcular büyük panik yaşadı. hurdaya dönerken, sürücü başından yaralandı. Otobüs şoförü Mehmet Karaaslan, " durdum çok süratli vurdu. Adamı alıp hastaneye götürdüler" dedi.

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