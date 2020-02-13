'Gaz'tarlı! Lüks aracı perte çıkardı...

Kırmızı ışıkta bekleyen otobüse lüks cip çarptı. Kaza dün İstanbul Şişli'de meydana geldi. Katarlı turist, lüks cipiyle gaza bastı. Halk otobüsüne çarptı. Yolcular büyük panik yaşadı. Araç hurdaya dönerken, sürücü başından yaralandı. Otobüs şoförü Mehmet Karaaslan, "Işıklarda durdum çok süratli vurdu. Adamı alıp hastaneye götürdüler" dedi.
- Yaşam
- 13.02.2020
- Gazete
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