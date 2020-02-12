Ölüm bile ayıramadı

Antalya'da 8 ay önce evlenen Mehmet Fatih ve Gizem Yiğit Taşkıran çifti, geçtiğimiz gün trafik kazası geçirdi. Feci kazada Mehmet Fatih Taşıran yaşamını yitirdi. Kazada hurdaya dönen araçtan ağır yaralı çıkan Gizem Yiğit'ten de acı haber geldi. İki gündür yoğun bakımda bulunan genç kadın, hayatını kaybetti. Çift, yan yana toprağa verildi.
- Yaşam
- 12.02.2020
- Gazete
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