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Ölüm bile ayıramadı

'da 8 ay önce evlenen ve Taşkıran çifti, geçtiğimiz gün geçirdi. Feci kazada Mehmet Fatih Taşıran yaşamını yitirdi. Kazada hurdaya dönen araçtan ağır yaralı çıkan Gizem Yiğit'ten de acı haber geldi. İki gündür bulunan genç kadın, hayatını kaybetti. Çift, yan yana toprağa verildi.

Ölüm bile ayıramadı
Antalya'da 8 ay önce evlenen ve Taşkıran çifti, geçtiğimiz gün geçirdi. Feci kazada Mehmet Fatih Taşıran yaşamını yitirdi. Kazada hurdaya dönen araçtan ağır yaralı çıkan Gizem Yiğit'ten de acı haber geldi. İki gündür bulunan genç kadın, hayatını kaybetti. Çift, yan yana toprağa verildi.

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