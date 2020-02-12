O kuryeye 2.5 yıl ceza

Eskişehir'de 2 yıl önce sipariş olarak götürdüğü pizzayı paketini açarak, tükürüp, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye Burak S,. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 18 yılla yargılanan kuryeye iyi hal indirimi uygulanması, şikayetçinin tepkisini çekti.
- Yaşam
- 12.02.2020
- Gazete
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