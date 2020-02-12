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Evde var

, evinde otururken dışarıdan maskeli bir saldırgan tarafından kurşunlandı! Kurtarılamadı. Annesi, “Bunlar çete, oğlumun katili bulunsun” diye ağladı.

Evde var cinayet
20 yaşındaki genç, evinde korkunç bir e kurban gitti. Olay, İstanbul Kasımpaşa'da meydana geldi. Motosikletli kuryelik yapan Niyazi Ustahüseyin (20), dün akşam saatlerinde evine gitti.

POLİS PEŞLERİNDE...
Sözlüsüyle mesajlaştığı sırada dışarıdan yaklaşan maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Kalbine 2, koluna 2, böbreğine ise 1 kurşun isabet eden Niyazi, sürünerek annesinin oturduğu odaya gitti. "Anne ben ölüyorum" dedikten sonra yere yığılan genç, hayatını kaybetti. Acılı anne Zeynep Ustahüseyin, "Bunlar 1-2 kişi değil, bunlar çete. Bahçeden giriyorlar, camdan oğlumu gözetliyorlar koltukta oturduğunu görüyorlar. Ondan sonra 5 el ateş ediyorlar" dedi. Ekipler, saldırganların bulunması için harekete geçti. Talihsiz gencin 2 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

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