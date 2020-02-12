Türkiye’nin doğusu kara teslim oldu! Musluktan akan sular ve kapı kilitleri buz tuttu...

Kar ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesi, önceki geceyi eksi 40 dereceyle geçirerek, bir gece önceki rekorunu egale etti. Sıfırın altında olmak üzere geceyi, Erzurum 32, Ağrı 27, Kars 26 dereceyle geçirdi. Sibirya'yı aratmayan aşırı soğuklar nedeniyle camlar, su sayaçları, süs havuzları ve çeşmeler buz tutarken, çatılarda dev sarkıtlar oluştu. Kars Sarıkamış'ta kapı kilitleri dahi buz tuttu.







Eksi 22 dereceyi gören Bayburt'ta havaya fırlatılan kaynar su, yere buz kristalleri olarak düştü. Eksi 22 dereceyi gören Adana Tufanbeyli'de musluktan akan su bile buz tuttu. Şanlıurfa geceyi eksi 5 dereceyle geçirdi. Sıcaklığın eksi 17 dereceye düştüğü Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Trabzon Akçaabat'ta limandaki 2 tekne karın ağırlığıyla battı.



KURTARILAN KURTARILANA

Siirt'in Çavuşlu köyünde, yüksek ateş sonucu hastalanan Fazile Olga (10), 15 kilometrelik yol 8 saatte açılarak hastaneye kaldırıldı.





Hakkari'nin İncesu köyünde rahatsızlanan Şehcan Elmas yol açılarak hastaneye kaldırıldı. Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, karın 1.5 metreye ulaştığı bin 800 rakımlı köyde rahatsızlanan 17 yaşındaki ve 13 yaşındaki iki genç kız da yol açılarak tedavi altına alındı.







BİR AİLE YOK OLDU

Adıyaman'ın Bozhöyük köyünde Abdulhamit Karataş (58) ve eşi Zeliha Karataş (57), önceki gece sobaya kömür doldurduktan sonra, Ankara'dan gelen kızları Zeynep Doğan (32) ile uykuya daldı. Sabah komşuları 3'ünü hareketsiz yatarken buldu. Çift evde, kızları hastanede hayatını kaybetti.







KIZILIRMAK DONDU

Sıcaklığın eksi 23 dereceye düştüğü Sivas'ta, Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı. Önceden buz tutan Serpincik Göleti'nin yüzeyi ise kar yağışı ile bembeyaz bir görüntüye büründü.



FURKAN NEHRİ - MEHMET YILDIRIM - METİN HARIKÇI



