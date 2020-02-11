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On 'da 4 ye 149’ar bin

10 bilen 4 , 149.420'şer lira kazandı. 9 3.590, 8 bilenler 193, 7 bilenler 26, 6 bilenler 4, hiçbir yı bilemeyenler ise 3 lira 40 kuruş .

4 kişiye 149’ar bin
10 bilen 4 , 149.420'şer lira kazandı. 9 3.590, 8 bilenler 193, 7 bilenler 26, 6 bilenler 4, hiçbir yı bilemeyenler ise 3 lira 40 kuruş .

4, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 41, 44, 45, 47, 53, 57, 59, 60, 66, 71, 72, 79




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