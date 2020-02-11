10 bilen 4 kişi, 149.420'şer lira kazandı. 9 bilenler 3.590, 8 bilenler 193, 7 bilenler 26, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira 40 kuruş alacak.
4, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 41, 44, 45, 47, 53, 57, 59, 60, 66, 71, 72, 79
4, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 41, 44, 45, 47, 53, 57, 59, 60, 66, 71, 72, 79
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