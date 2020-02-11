Öğretmenden kara haber

Adana Ceyhan'da bir otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. İçinde bulunan öğretmen Meryem Merve Gökçe (26), ağır yaralandı. Gökçe, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Adana Ceyhan'da bir otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. İçinde bulunan öğretmen Meryem Merve Gökçe (26), ağır yaralandı. Gökçe, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
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