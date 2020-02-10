Bugünkü
Takvim

'ta bakkalı gözyaşlarına boğan olay! İki kişi, 5 bin liralık borcu ödedi...

'ta bir bakkal dükkanına giden iki kişi, esnaf 'a, 'Borcunu ödeyemeyen var mı' diye sordu. İki hayırsever, larını ödemekte zorlanan müşterilerin yaklaşık 5 bin liralık borcunu nakit ödeyip bakkaldan ayrıldı. Gözyaşlarını tutamayan Arslan, "Borç defterini çıkarttık sayfaları tek tek çıkartıp hesapladık. Yaklaşık 5 bin lira verip işyerinden ayrıldılar. Borçlarını ödeyen insanların da isimlerini not alıp gittiler" dedi.

'Kahraman'maraş’ta!
Kahramanmaraş'ta bir bakkal dükkanına giden iki kişi, esnaf Hanifi Arslan'a, 'Borcunu ödeyemeyen var mı' diye sordu. İki hayırsever, larını ödemekte zorlanan müşterilerin yaklaşık 5 bin liralık borcunu nakit ödeyip bakkaldan ayrıldı.



Gözyaşlarını tutamayan Arslan, "Borç defterini çıkarttık sayfaları tek tek çıkartıp hesapladık. Yaklaşık 5 bin lira verip işyerinden ayrıldılar. Borçlarını ödeyen insanların da isimlerini not alıp gittiler" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKahramanmaraş'ta bakkalı gözyaşlarına boğan olay! İki kişi, 5 bin liralık borcu ödedi...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri