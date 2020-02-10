Kahramanmaraş'ta bir bakkal dükkanına giden iki kişi, esnaf Hanifi Arslan'a, 'Borcunu ödeyemeyen var mı' diye sordu. İki hayırsever, borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerin yaklaşık 5 bin liralık borcunu nakit ödeyip bakkaldan ayrıldı.
Gözyaşlarını tutamayan Arslan, "Borç defterini çıkarttık sayfaları tek tek çıkartıp hesapladık. Yaklaşık 5 bin lira verip işyerinden ayrıldılar. Borçlarını ödeyen insanların da isimlerini not alıp gittiler" dedi.
Gözyaşlarını tutamayan Arslan, "Borç defterini çıkarttık sayfaları tek tek çıkartıp hesapladık. Yaklaşık 5 bin lira verip işyerinden ayrıldılar. Borçlarını ödeyen insanların da isimlerini not alıp gittiler" dedi.
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