Hızlı sürücü duvara çarptı Konya'da Ali İhsan K. dün otomobiliyle hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bir işyerinin duvarına çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da Ali İhsan K. dün otomobiliyle hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bir işyerinin duvarına çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. TÜM MANŞETLER