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Hastanede taciz bıçağı

Kocaeli'de C.D. (38) dün hastanede sıra beklerken, yanındaki eşini taciz ettiğini iddia ettiği S.M. (46) ile tartışmaya başladı. Öfkele koca, adamı yüzünden ve karnından bıçakladı. Şüpheli serbest bırakıldı.

Hastanede taciz bıçağı
Kocaeli'de C.D. (38) dün hastanede sıra beklerken, yanındaki eşini taciz ettiğini iddia ettiği S.M. (46) ile tartışmaya başladı. Öfkele koca, adamı yüzünden ve karnından bıçakladı. Şüpheli serbest bırakıldı.

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