Genç fırıncı ölü bulundu

Ankara'da vatandaşlar dün, hafif ticari aracın sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Polise haber verdi. Ekipler, ölen kişinin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan fırıncı Yıldıray A. (35) olduğu belirlendi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.
- Yaşam
- 10.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.