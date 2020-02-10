Bugünkü
Takvim

Genç fırıncı ölü bulundu

Ankara'da vatandaşlar dün, hafif ticari aracın sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Polise haber verdi. Ekipler, ölen kişinin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan fırıncı Yıldıray A. (35) olduğu belirlendi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Genç fırıncı ölü bulundu
Ankara'da vatandaşlar dün, hafif ticari aracın sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Polise haber verdi. Ekipler, ölen kişinin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan fırıncı Yıldıray A. (35) olduğu belirlendi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGenç fırıncı ölü bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri