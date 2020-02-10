Genç fırıncı ölü bulundu Ankara'da vatandaşlar dün, hafif ticari aracın sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Polise haber verdi. Ekipler, ölen kişinin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan fırıncı Yıldıray A. (35) olduğu belirlendi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Ankara'da vatandaşlar dün, hafif ticari aracın sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Polise haber verdi. Ekipler, ölen kişinin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan fırıncı Yıldıray A. (35) olduğu belirlendi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. TÜM MANŞETLER