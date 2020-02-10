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Belediyeden kelle paça

'de bir üniversite öğrencisi, buzda kayarak düştü. Kol kemiğini çatlattı. Twitter'dan 'ne mesaj yazdı. Buzun temizlenmesini istedi. Belediye, öğrencinin adresine kelle paça çorba gönderdi. Genç ise, ikramların fotoğrafını çekerek "Sen nasıl bir kralsın" notuyla paylaştı.

Belediyeden kelle paça
Nevşehir'de bir üniversite öğrencisi, buzda kayarak düştü. Kol kemiğini çatlattı. Twitter'dan Belediyesi'ne mesaj yazdı. Buzun temizlenmesini istedi. Belediye, öğrencinin adresine kelle paça çorba gönderdi. Genç ise, ikramların fotoğrafını çekerek "Sen nasıl bir kralsın" notuyla paylaştı.

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