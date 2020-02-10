Belediyeden kelle paça

Nevşehir'de bir üniversite öğrencisi, buzda kayarak düştü. Kol kemiğini çatlattı. Twitter'dan Nevşehir Belediyesi'ne mesaj yazdı. Buzun temizlenmesini istedi. Belediye, öğrencinin adresine kelle paça çorba gönderdi. Genç ise, ikramların fotoğrafını çekerek "Sen nasıl bir kralsın" notuyla paylaştı.
- Yaşam
- 10.02.2020
- Gazete
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