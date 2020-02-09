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Uçak sında ölen 'un cenazesinde, gözyaşları sel oldu

'nda yaşanan uçak sında hayatını kaybeden 3 yolcudan (29), son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Evlilik hazırlığı yaparken uçak kazasına kurban giden Bozkurt'un gelinlik örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Fatma (86) ile baba Bekir Bozkurt (90), fenalık geçirdi. Kardeşleri de genç kızın tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Acılı ablası, genç kızın ardından “Gitme Songül’üm” diye ağladı.

Gitme Songül’üm
Pegasus'un uçağında can veren 29 yaşındaki için İzmir'de cenaze töreni yapıldı. Talihsiz genç kızın annesi Fatma ve babası Bekir Bozkurt, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı abla, "Ben sana gitme dedim dinlemedin beni. Düğününe gelecektim Songül'üm" diye ağladı.



Songül'den geriye hayat dolu bu fotoğraflar kaldı.



Kardeşini gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurlayan ablanın feryatları yürekleri dağladı.



ENKAZ KALKIYOR
ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkilileri, araştırmak için enkaz alanına gitti. Heyet, uçak ile ilgili notlar alıp fotoğraf çekti. İncelemenin ardından enkazın kaldırılması için havalimanına iki vinç gönderildi.

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