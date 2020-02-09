Pegasus'un uçağında can veren 29 yaşındaki Songül Bozkurt için İzmir'de cenaze töreni yapıldı. Talihsiz genç kızın annesi Fatma ve babası Bekir Bozkurt, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı abla, "Ben sana gitme dedim dinlemedin beni. Düğününe gelecektim Songül'üm" diye ağladı.
Songül'den geriye hayat dolu bu fotoğraflar kaldı.
Kardeşini gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurlayan ablanın feryatları yürekleri dağladı.
ENKAZ KALKIYOR
ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkilileri, kazayı araştırmak için enkaz alanına gitti. Heyet, uçak ile ilgili notlar alıp fotoğraf çekti. İncelemenin ardından enkazın kaldırılması için havalimanına iki vinç gönderildi.
Songül'den geriye hayat dolu bu fotoğraflar kaldı.
Kardeşini gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurlayan ablanın feryatları yürekleri dağladı.
ENKAZ KALKIYOR
ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkilileri, kazayı araştırmak için enkaz alanına gitti. Heyet, uçak ile ilgili notlar alıp fotoğraf çekti. İncelemenin ardından enkazın kaldırılması için havalimanına iki vinç gönderildi.
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